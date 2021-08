Yilmaz a Gaffur: “Vayas a donde vayas, mi mano te seguirá”

Gaffur no puede entender cómo su hermana ha sido capaz de tomar una decisión así y corre en su búsqueda rezando para que no sea demasiado tarde.

Acude al establo donde la encerró pensando que estaría allí. Sin embargo, a quien encuentra es a Yilmaz, dispuesto a vengarse de él.

Ambos tuvieron una conversación en el pasado donde Yilmaz dejaba claro que en cuanto saliera de la cárcel se encargaría de acabar con él, y así parece que va a ocurrir.

No obstante, el corazón de Yilmaz se ablanda cuando este le dice que va a ser padre. En su momento no mató a Demir por no dejar huérfano al hijo de Züleyha, y esta ocasión no iba a ser menos.

¡Qué momento más tenso!