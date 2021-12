Yilmaz y Fekeli se reconcilian: “Empecemos de nuevo”

Fekeli y Yilmaz vuelven a encontrarse. Después de que Fekeli escuchará las palabras de Züleyha sobre Hünkar, el hombre decide hablar con Yilmaz.

Ahora entiende todo lo que su hijo adoptivo ha sufrido por culpa de Hünkar, pero su amor por la señora Yaman no le ha dejado ver más allá: “No le di importancia a tus palabras, no me imagine que Hünkar fuera una persona tan cruel”, reconoce.

Fekeli no puede perdonarse pero Yilmaz propone a su padre empezar de nuevo: “No podías saber que Hünkar te mentía de esa forma, no seas tan duro contigo”, señala el joven.

Ahora ambos vuelven a tener el mismo objetivo: destruir a la familia Yaman.