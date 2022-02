Yilmaz expulsa a Müjgan de su vida: “Lo nuestro se acabó”

La relación entre Yilmaz y Müjgan sigue decayendo. La doctora ya ha aceptado que se equivocó, al fin se ha dado cuenta de sus errores, pero todo parece indicar que ya es demasiado tarde.

Müjgan va la pequeña mansión a ver a Yilmaz y suplicarle una última oportunidad: “Seré la mujer que conociste la primera vez, por favor”.

Pero Yilmaz está harto: “Te he dado demasiadas oportunidades, intenté explicártelo, pero me ignoraste”, le recuerda Yilmaz.

La doctora está desesperada, no quiere perder a su esposo, pero Yilmaz ha tomado una decisión de la que parece que ya no hay vuelta atrás: “Esto se acabó. Nuestra familia ya no existe, tú te encargaste de destrozarla”, sentencia.

Yilmaz echa a Müjgan de su casa y de su vida… ¿para siempre?