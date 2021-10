La verdad sale a la luz: “Me casé contigo para salvar a Yilmaz”

¡Máxima tensión en ‘Tierra Amarga’! Züleyha está esperando su segundo hijo y la noticia ha pillado por sorpresa a toda la familia. Demir piensa que su esposa le ha engañado con Yilmaz.

La pareja tiene una fuerte discusión en la habitación. El joven acusa a Züleyha de ser infiel pero ella se defiende: “No te he engañado, aunque no te quiero he sido una esposa fiel”. Demir pierde los papeles y llega a apuntar a Züleyha con una pistola.

Hünkar se ve obligada a entrar en la habitación después de escuchar el disparo. Afortunadamente ninguno de los dos ha resultado herido.

Demir le dice a Züleyha que por qué se casó con él si iba a engañarle y en ese momento la joven no durará en destapar la verdad: “Tu madre me obligó a casarme contigo, me dijo que si no Yilmaz moriría”.

¡Bombazo! Demir se queda sin palabras… ¿Cómo se defenderá Hünkar?