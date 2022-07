Ümit sigue luchando por su relación con Demir: “No me importa Züleyha"

Ümit no se da por vencida. A pesar de que Demir ya le ha pedido muchas veces que lo deje tranquilo, ella sigue intentando que le haga caso y vuelva con ella. No acepta que ahora Demir y Züleyha son un matrimonio feliz.

En esta ocasión Ümit ha decidido llamar a Demir. Cuando ha cogido el teléfono, Demir no daba crédito. “Ümit, ¿otra vez?”, es lo que ha alcanzado a decir ante la sorpresa de su llamada. La joven le ha dicho, con lágrimas en los ojos, que no puede más y que no sabe lo que está sufriendo por no poder estar cerca de él.

Demir sin embargo se ha mantenido duro con ella. Le ha vuelto a decir que lo que ocurrió entre ellos fue un error y también que fue culpa suya el haberle hecho ilusiones de un futuro juntos, pero a Ümit esto no le importa. “No me importa Züleyha ni lo que pueda pasar”, le ha dicho.

Ümit ha comparado también la circunstancia de ambos con la de Adnan Yaman, el padre de Demir. “Él nunca se divorció de tu madre”, le ha recordado Ümit, refiriéndose a que Demir podría seguir casado con Züleyha, aunque ellos siguieran viéndose en secreto.

Demir ha sido contundente en su respuesta: “Yo no soy mi padre”. El joven ha advertido también a Ümit de que no vuelva a llamar o se arrepentirá. ¿Se conformará la doctora o irá más allá?

