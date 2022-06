Ümit, dispuesta a todo por retener a Demir: “Esperaré todo el tiempo que haga falta”

Ümit poco a poco se está dando cuenta de que Demir se está apartando de ella y se acerca peligrosamente a su esposa. La doctora fue testigo del apasionante beso que Demir se dio con Züleyha y teme que el joven decida apartarla de su vida.

La doctora llama a la mansión y logra hablar con Demir sin levantar sospechas. El joven accede a ir a su casa pero parece que ha tomado una decisión: dejar su relación con la doctora.

Al llegar a casa de Ümit, el joven decide no dejar el coche en la puerta y esconderlo en la parte trasera. Llama a la puerta, está nervioso. Se ha dado cuenta de que no podrá amar a otra mujer que no sea Züleyha.

Demir no quiere cenar a pesar de que Ümit ha preparado algo especial. La tensión se palpa en el ambiente y la doctora lo nota. Demir intenta decirle que no quiere seguir con ella pero Ümit se lo impide: “Demir, pasamos días muy especiales. Con solo mirarte sé lo que quieres decir y sé lo que sientes por mí”, señala.

El joven intenta amar pero Ümit no le deja: “No tienes que apresurarte, esperaré el tiempo que haga falta. Tomate el tiempo que necesites y ya encontrarás el momento para decírselo”, añade.

Demir se queda callado, decirle a Ümit su decisión es más difícil de lo que pensaba, sobre todo después de todo lo que le ha prometido… ¿Cómo afrontará Demir está situación?