Ümit, dispuesta a hacer lo que sea para estar junto a Demir

Demir y Ümit han pasado su primera noche juntos. Demir dio el paso de ser infiel a Züleyha y cayó en la trampa de Ümit, que tenía como objetivo seducirle. Los jóvenes se dejaron llevar por la pasión, después de que Ümit llamara a Demir al comienzo de la noche para pedirle ayuda con una tubería que se rompió en su casa... ¡Pero la tubería la había roto la propia Ümit! Para así poder pasar más tiempo con Demir y llevar a cabo su plan...

Demir pasó la noche fuera de casa, lo que llamó la atención de Züleyha y Sevda, pero el decidió mentirles sobre su paradero de la noche anterior. No quiere que Züleyha se entere de nada de lo que le sucede con Ümit, sin embargo, Züleyha tiene alguna sospecha.

Al día siguiente ambos llegaron radiantes y muy felices a sus trabajos; y fue Demir quien decidió llamar a la doctora. Lo cierto es que no se aguantaba las ganas de verla, y la doctora también quería repetir. Pero Ümit fue sincera con Demir y le confesó que le preocupaba su compromiso, en referencia a su matrimonio con Züleyha. Yaman le dijo que no debía de preocuparse, ya que él no tenía ningún compromiso con Züleyha, pero, ¿era eso verdad?

Los jóvenes han seguido hablando por teléfono mientras coqueteaban sobre quién pensaba más en el otro, y Demir le ha dicho a la doctora: "No sales de mi mente". Además, el joven le ha asegurado que intentará verla lo máximo posible y estar disponible para ella, cosa que le ha gustado mucho escuchar a Ümit.

Durante la conversación Züleyha ha irrumpido en el despacho de Demir y éste se ha quedado blanco. Inmediatamente ha desviado la conversación a otro tema, pero Ümit ha forzado la situación para decirle: "Ten por seguro que estaré pensando en ti". A lo que Demir no ha podido responder por estar presente también Züleyha. Ümit se ha dado cuenta del cambio de actitud de Demir al estar presente Züleyha, y no le ha gustado en absoluto.

Pero Ümit lo tiene claro, al final da igual si su esposa es la más bella o si es un obstáculo, Demir Yaman no la conoce aún y no tiene ni idea de cómo salta ella los obstáculos... ¿Qué tiene pensado hacer?

