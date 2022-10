Todos se reúnen para darle el último adiós a Demir Yaman

Demir ha muerto. La noticia ha sido un shock que ha conmocionado a toda Çukurova y especialmente a los integrantes de la hacienda Yaman. Después de muchos meses desaparecido, el cuerpo sin vida del joven ha aparecido. ¡El señor ha sido asesinado!

Tras recibir la dura noticia, Züleyha se ha recompuesto para organizarle un funeral a su ya difunto marido. La joven ha decidido que fuera algo muy íntimo y discreto a donde no acudiera mucha gente. Fikret y Züleyha son los más serios, con lágrimas en los ojos, no obstante, les acompañan el resto de allegados... ¡Nadie puede creerse que estén a punto de enterrar a Demir!

"Que descanses en paz, hermano", son las emotivas palabras con las que le ha despedido Fikret, sin poder parar de llorar.

Züleyha en cambio, con gesto bastante más serio se ha despedido de él: "No se cuántos pecados tuyos debería perdonar, me decepcionaste una y otra vez", ha pronunciado. A la joven le gustaría que él volviera para poder aclararlo todo, pero eso no será posible: "Todo lo que me hiciste sentir lo enterraré aquí". Sin embargo, ha reconocido que fue un buen padre para sus hijos y por ello, su único deseo es honrarle y que pueda descansar en paz. ¡Dale al play y revive este importante momento!