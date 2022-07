Sevda intenta darle explicaciones a Ümit: “¡Ayla te han mentido todos estos años!”

Sevda está ingresada en el hospital tras el infarto que ha sufrido. Gülten está acompañándola, sin embargo, en un momento dado ha conseguido librarse de ella y se ha ido corriendo a ver a Ümit.

La cantante está muy nerviosa y ha irrumpido donde Ümit muy alterada. Está intentando darle explicaciones… Según ella, fue la familia de su padre la que le arrancó de sus brazos. Sevda se ha defendido diciéndole que ella nunca quiso dejarla… Y la ha llamado por su verdadero nombre: ¡Ayla!

Sevda le ha contado que su abuela nunca aprobó que ella fuera cantante. Por eso le apartaron de sus brazos. Cuando Ayla nació, a la semana, se despertó un día y no estaba ni el bebé, ni el padre… ¡Pero Ümit no se ha creído ninguna de las explicaciones que le ha dado Sevda!

De hecho, cuanto más escuchaba, más se iba enfadando con ella por todo lo que estaba diciendo… Y, le ha advertido: “No digas nada de mi familia”. Ya que Ümit no va a permitir que hable mal de su tía y su abuela que son las personas que, al fin y al cabo, la han criado de verdad.

“Esas personas te separaron de mí Ayla, te secuestraron”, le ha dicho entre sollozos Sevda. Pero eso no ha servido de nada para Ümit, quien le ha confesado que se ha pasado media vida buscándola, pero que ahora sabe ya que Sevda nunca la buscó.

Ümit está muy disgustada y se ha montado en el coche dando un portazo. Sevda estaba fuera de sí y ha intentado que la joven no se marchara y la escuchara, pero no lo ha conseguido… ¡Ümit tiene mucho rencor dentro! Y no va a estar dispuesta a perdonarla tan fácilmente…

¿Qué es lo que hará ahora Sevda?

La mujer se ha quedado tirada en la puerta del hospital llorando… ¿Se arrepiente de cómo han salido las cosas?