Sevda defiende a Züleyha ante la ira de Demir: “No dejaré que le faltes el respeto a tu esposa”

Züleyha no ha conseguido escapar con Yilmaz. Alguien le ha contado a Demir su plan de huida y Demir ha impedido que la joven se marche.

Todas las ilusiones y los sueños de Züleyha se han visto rotos cuando ha visto a Demir en mitad de la carretera con su coche, impidiéndole el paso ¿quién le ha contado todo?

Demir lleva a Züleyha a casa de Sevda: “Pensaba marcharse con Yilmaz”, dice Demir lleno de furia. Sevda le pide que se tranquilice, pero es inútil: “Yo lo di todo por ti, mi dinero, mi hogar y mi amor. Te entregué mi alma y no fue suficiente”, señala Demir.

Züleyha no dice ni una palabra, teme volver a perder a sus hijos: “¿A dónde planeabas huir con él?”, pregunta. “Estoy cansado, no voy a perseguirte. Vete con Yilmaz pero mis hijos se quedan conmigo”, señala.

Sevda defiende a Züleyha: “Tu no eres el Demir que conozco, el hijo de Adnan Yaman. Si intentas separar a tu esposa de sus hijos te prometo que no me volverás a ver”, apunta.

Sevda reconoce saber el inmenso dolor que se siente cuando se pierde un hijo y le pide a Demir que salga a tomar el aire. El joven se va y Züleyha se echa a llorar por miedo. Demir también se derrumba en la terraza.

¿Será capaz a Demir de dejar libre a Züleyha?