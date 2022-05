Sevda defiende a Züleyha frente a los vándalos

Züleyha ha asumido el mando de la mansión Yaman y por consiguiente también, la gestión de sus tierras. Aunque todo el mundo está muy contento con cómo lo está haciendo, siempre hay personas que intentan aprovecharse…

El otro día Sevda caminaba por el mercado y oyó a dos hombres hablar sobre que estaban cultivando las tierras de los Yaman para beneficio propio sin que Züleyha se diera cuenta… De hecho, hablaban de expandir ese “negocio”, ya que Züleyha no era tan severa como Hünkar Yaman, ella nunca permitiría que se aprovecharan de sus tierras…

Sevda volvió a casa horrorizada, y le ha contado a Züleyha lo que sucedió. Ha animado a la joven a tener más mano dura en la finca, ya que todo no consiste solo en casar a las parejas y regalar obsequios a los necesitados: hay que cuidar de las tierras.

Juntas deciden ir a ver qué sucede en el lado de las tierras del que habían hablado los hombres. Efectivamente allí había unos hombres utilizando las tierras para ellos… No eran trabajadores ni nada por el estilo.

Züleyha ha tratado de dialogar con ellos, sin embargo, no la han tomado en serio. Los hombres querían seguir aprovechándose de las tierras y no hacer caso a su dueña. Sevda no ha podido permitir que le tomaran más el pelo a la esposa de Demir, por lo que se ha bajado del coche y ha dado varios tiros al aire.

La poderosa mujer les ha amenazado con matarlos si no se iban, y con mucha autoridad ha logrado que los vándalos se fueran. ¡Züleyha solo tiene palabras de agradecimiento para Sevda! Ella siempre está para ayudarla.

