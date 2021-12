Sermin vuelve a la carga contra Hünkar: “Una parte de ese dinero es mío”

Sermin no se rinde y vuelve a enfrentarse a Hünkar. Los Yaman han vendido un edificio para invertir en sus nuevos proyectos. Sermin, después de hablar con Hatip, está convencida de que le corresponde la mitad del dinero de esas tierras y se lo reclama a Hünkar.

“No podéis vender esa propiedad de mi padre y quedaros con el dinero. Una parte del dinero me pertenece”, señala. Y amenaza a su tía: “Si no me dais lo que me corresponde os demandaré”, señala.

Lo que Hünkar y Demir no se imaginan es que Sermin descubrirá que su primo pretendía hacer trampas.

La sobrina de Hünkar recoge un sobre que iba para Demir y no duda en entregárselo a Hatip.