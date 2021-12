Sermin amenaza a Hatip con desvelar quién mató a Çengaver

Sermin ha sido humillada delante de toda Çukurova. Hatip sigue con su esposa y sus promesas se las está llevando el tiempo.

La sobrina de los Yaman está cansada de que todo la salga mal y amenaza a Hatip con desvelar la identidad del hombre que mató a Çengaver: “Yo también tengo cosas que decir, no me has defendido”.

Hatip se pone nervioso y cambia de tema. El hombre intenta complacerla sabe que en cualquier momento Sermin puede desvelar toda la verdad y terminar en la cárcel.

El hombre toma una decisión y empieza a tratar un plan para terminar con el chantaje de Sermin ¿En qué estará pensando?