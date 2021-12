Saniye descubre la verdad sobre lo sucedido con Gülten

Saniye está muy preocupada por su cuñada. No entiende que Gülten se fuera a comprometer con un hombre al que no quiere estando enamorada de Çetin.

La empleada decide hablar con Hünkar sobre el tema y la presiona para que le cuente la verdad. La señora Yaman termina confesando todo lo que sucedió con Gülten, incluso que Yilmaz mató a Ecrüment para salvar a la joven.

Saniye se queda en shock. No esperaba algo así. No imaginaba todo lo que Gülten estaba sufriendo y no para de llorar. Hünkar intenta consolarla.

Más tarde, Saniye se abre a Gülten y, como si fuera su madre, la abraza llorando, siempre la protegerá.