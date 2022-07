El recuerdo de Yilmaz enfrenta a Demir y Züleyha

Züleyha y Demir ya están juntos en casa después de la operación por la que ella tuvo que pasar tras el accidente.

En la mansión Yaman, Demir ha recibido una carta de la Agencia de Protección de la Infancia. No entiende nada: el nombre del campamento Hünkar ha sido modificado por “Campamento Yilmaz”.

Demir le ha pedido explicaciones a Züleyha, que ha sido quien ha solicitado el cambio. El joven no entiende por qué su mujer ha hecho eso si las tierras eran de su madre. “Por lo menos deberías habérmelo consultado”, le ha dicho Demir, elevando su tono de voz.

Züleyha le ha respondido que allí se encontró dinero de Yilmaz, el cual se utilizó para construir el campamento. Demir ha asegurado que no se trata de dinero, pero su esposa cree que el joven está intentando acabar con la memoria de Yilmaz.

Esto le ha molestado profundamente al esposo, que ha recordado que le puso el nombre de Yilmaz a su hijo para mantener su recuerdo. Algo que, dice, le costó muchísimo.

Züleyha ha recalcado que Adnan es hijo de Yilmaz, y que también por eso lleva su nombre. Esto ha enfadado mucho más a Demir. “¡No quiero que me lo recuerdes!”, le ha dicho a su esposa. Züleyha no entiende qué espera su marido de ella. No sabe si quiere que actúe como si Yilmaz nunca hubiese existido.

Sevda, que ha escuchado toda la conversación desde el principio, ha decidido intervenir para intentar calmar a Demir. Y se ha quedado con la copla de que el tema de Yilmaz, sigue molestando mucho a Demir...

Züleyha no esperaba que el cambio de nombre del campamento fuese a molestarle tanto a su marido. “Demir, deberías tener claro que te quiero. Solo pretendía mantener viva la memoria de Yilmaz”, ha insistido Züleyha.

El esposo parece haberlo entendido, pero quiere que su mujer se dé cuenta de que Yilmaz le hizo mucho daño, y que cualquier gesto en su memoria debe ser consultado con él. ¿Afectará esta pelea al dulce momento de pareja que viven Demir y Züleyha?