¡Reconciliación a la vista!: Züleyha decide creer a Demir y perdonarle su infidelidad

Las cosas entre Züleyha y Demir están siendo muy complicadas. Züleyha se ha enfrentado a su marido tras regresar a Çukurova… ¡Y le ha echado en cara su infidelidad!

Demir, harto de la situación con Ümit, ha decidido ir a visitar a la doctora… ¡Dispuesto a matarla! Y después quitarse la vida él mismo… Pero Züleyha ha conseguido impedirlo. Si Demir hubiera hecho algo a la doctora, su vida se habría arruinado para siempre…

Tras bajar las pulsaciones, el matrimonio ha mantenido una seria conversación donde Demir le ha dicho a Züleyha que su vida no tiene sentido si ella no está. Sin embargo, la joven no está muy convencida… ¡La traición de su marido ha sido demasiado para ella!

Pero Demir le ha asegurado que ella es la única mujer de su vida. “Haría cualquier cosa con tal de que no lloraras mi amor”, le ha dicho el joven. Demir le ha explicado que Ümit es una mentirosa compulsiva y le ha dicho muchas cosas para hacerle daño… Züleyha ha apuntado que el tema de Ümit les ha desgastado mucho y no pueden seguir así…

¡Así que ha decidido creer a su esposo! Züleyha ha tomado la determinación de confíar en su marido y cree su versión de la historia con Ümit… ¿Está haciendo bien Züleyha?

Ambos jóvenes se han fundido en un dulce abrazo… ¿Podrán recuperarse de este duro golpe para su matrimonio?