La razón por la que Müjgan no perdona a Yilmaz: “Esa imagen me persigue”

La situación entre Yilmaz y Müjgan está a punto de estallar. La doctora no le deja cogerlo ni acercarse a él. Está dolida con él y es el castigo que quiere darle a Yilmaz.

Behice no duda en hablar con ella y Müjgan explica la razón por la que no puede perdonarle: “Esa imagen me persigue, la de Yilmaz entrando con Züleyha en brazos al hospital mientras yo me moría de preocupación”, asegura.

Su tía intenta que entre en razón: “Él no es culpable del dolor que tú has tenido. En las últimas semanas no se ha separado de ti, lo he visto”, señala.

Behice le dice que Yilmaz tiene derecho a estar con su hijo y aunque ambos tomaran camino diferentes no iba a poder arrebatarle a Kerem Ali.