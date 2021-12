La noticia de Fekeli que enfurece a Yilmaz

Fekeli se ha reunido con Hünkar y han llegado a un acuerdo: Reunir a sus familias para firmar la paz por los niños que vienen en camino.

Fekeli aprovecha un momento en la mansión y les comunica a Yilmaz y a Müjgan que la familia Yaman vendrá esa misma noche a cenar a casa.

Yilmaz no puede creer lo que acaba de oír: “¿Has perdido la cabeza? Demir no es de fiar”, le dice a Fekeli quien defiende su decisión: “Hay tres involucrados y dos aún no han nacido. La rivalidad con los Yaman no es buena para nadie”, señala.

Müjgan por su parte le pide que haga el esfuerzo: “Es hora de terminar con este problema. Quiero que criemos a nuestro hijo, juntos y no quiero verte en prisión o que se quede huérfano”.

Pero a Yilmaz no le hace ninguna gracia que vayan a su casa… ¿Terminaran con su rivalidad? ¿O está reunión empeorará las cosas?