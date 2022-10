Mehmet visita a Züleyha ante la atenta mirada de Fikret... ¿Se enfrentarán?

Mehmet se ha enterado de que la hija de Züleyha había estado en el hospital, por lo que ha ido corriendo a al mansión a ver cómo estaba.

Allí estaba Fikret, a quien le molesta mucho la presencia del nuevo socio de la empresa Yaman, siempre rondando a Züleyha. El joven no les ha quitado ojo de encima mientras ambos hablaban.

Mehmet, realmente lo único que quería era ver cómo estaba la joven... Últimamente están mucho juntos...Parece que el joven puede estar comenzando a sentir algo por ella.

Mientras hablaban, Fikret no les ha quitado la mirada de encima... ¡Pero Mehmet no va a dejar de acercarse a Züleyha! El joven le ha ofrecido ayuda con el tema del festejo... ¡Y a Fikret no le ha hecho gracia su interés!

¿Cómo terminará este tira y afloja?