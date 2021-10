Hünkar, sin palabras, ante la confesión más dura de Demir: “Yo no puedo tener hijos”

Seher ha hablado con Hünkar y ha desvelado que está esperando un hijo de Demir. Hünkar, habla con su hijo para contarle el grave problema que se les viene encima, aunque en el fondo sabe que es imposible que Demir sea el padre.

Demir le confiesa a su madre que es hijo no puede ser suyo. Hünkar no entiende por qué hasta que Demir admite la confesión más dura para él: “Yo no puedo tener hijos”.

Hünkar le recuerda que tiene un hijo pero se queda sin palabras cuando Demir reconoce que es estéril y desvela la verdad: “Adnan es de Yilmaz”.

El joven le cuenta a su madre que fue a un especialista que le confirmó la noticia.

