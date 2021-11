Hünkar desconfía de Züleyha: “Te escapaste embarazada y con un niño en brazos”

Los médicos ya le han dado el alta a Züleyha y regresa a la mansión muy cansada. Al entrar en su habitación, Hünkar no duda en hablar con ella. Está muy enfadada porque piensa que Züleyha se ha escapado con Yilmaz y el niño.

Züleyha le pregunta que cómo está Haminne, pero Hünkar se sorprende con la pregunta: “¿Por qué no te has ido?”. Züleyha no puede creer sus palabras.

Hünkar no duda en decirla lo que piensa: “Te escapaste de la hacienda estando embarazada y con un niño en brazos”. Züleyha se defiende: “Estas mal de la cabeza, no te estoy mintiendo”.

La matriarca le dice que vio a su madre en la cabaña sentada en la mesa comiendo: “Qué casualidad que Yilmaz pasará por allí en ese momento”.

Züleyha la pide que se marche ¿Cómo va a demostrar su inocencia?

