Hünkar a Demir: “¿Qué harás si Yilmaz descubre la verdad?”

Seher le ha contado a Hünkar que está esperando un hijo de Demir. La señora Yaman va a hablar enseguida con su hijo pero Demir la explica que es imposible.

Aunque le duela, Demir le acaba confesando a su madre que es estéril y que por eso el hijo de Seher no es suyo. Aunque esta noticia implica que Adnan tampoco es hijo de él.

Lo cierto es que Hünkar ya lo sabía. En su anterior matrimonio, Demir intentó tener un hijo con su esposa. Finalmente, un médico le hizo las pruebas necesarias y le confesó la peor de las noticias.

Demir sabe desde el principio que Adnan es hijo de Yilmaz y que no es suyo pero eso no significa que no le quiera: “¿Qué harás si algún día Yilmaz se entera de la verdad?”.

Pero Demir lo tiene claro: “Voy a lucha por mi hijo”

¡Madre mía! Menudo momentazo hemos vivido.