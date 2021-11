Hatip descubre la traición de Sermin

Yilmaz ha averiguado que Sermin ha recibido dinero por parte de Hünkar. El joven necesita encontrarla antes del juicio y evitar así que cambie su declaración y Demir salga en libertad.

El joven decide visitar a Hatip. Sabe que ha estado ayudando a Sermin así que puede saber su paradero: “Si no la encuentro cambiara su declaración. Dirá que Demir no disparó a Çengaver”.

Hatip se lleva una sorpresa cuando Yilmaz le cuenta que Sermin ha recibido dinero. El plan que tenía con Sermin era hundir a la familia Yaman arruinándoles pero Sermin no ha cumplido su parte del trato.

El empleado de Demir no tiene ni idea de donde esta Sermin. Yilmaz tiene la impresión de que Hatip le oculta algo así que empezará a buscar a Sermin por si cuenta. No sabe que Sermin no se ha presentado al juicio.

Quien también empezará a buscar a la sobrina de Hünkar será Hatip. Y no dudará en usar todas las armas para encontrarla.