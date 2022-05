Gaffur, víctima de un engaño se queda sin ir a Alemania y sin dinero

Gaffur ha decidido dejar la mansión para marcharse a Alemania. El hombre quería vivir nuevas oportunidades y darle una vida mejor a su familia. Se enteró de que unos hombres tenían montado un negocio para conseguir trabajo en Alemania y se pusieron en contacto con él para ofrecerle trabajo. Gaffur no se lo pensó, quería darle a su familia una vida mejor.

Cuando le llegó la carta confirmándole que se iba a trasladar a Alemania, la ilusión invadió la casa de los Taskin. No obstante, llegaba un duro momento, comunicarle al señor Demir su decisión de dejar la mansión.

La idea era que primero se desplazaría Gaffur hasta Estambul y de ahí partiría a Alemania, donde comenzaría a trabajar por una cantidad de dinero importante. Después, una vez estuviera asentado ya sería cuando Saniye y Üzüm se marcharían también hacia su nueva vida.

Cuando Gaffur le comunicó a Demir su decisión de marcharse a Alemania, este no se lo tomó nada bien. Para Demir fue una traición por parte de Gaffur, ya que negoció su nuevo trabajo sin consultarle… Gaffur en la mansión tenía una buena vida, casa propia, un buen salario y trabajo para él y para su mujer, ¿por qué querría marcharse se preguntaba Demir?

Fue Sevda la única que consiguió calmar la ira de Yaman, que estaba muy enfadado con su capataz.

El día de la despedida de Gaffur, la tónica era de tristeza, Saniye, Gülten y Üzüm no podían esconder su desasosiego ante la marcha de Gaffur. Se emprendía en una aventura desconocida y a todos les daba mucha pena…

Fue Demir quien ese día decidió perdonar a Gaffur y brindarle apoyo si en algún momento de su vida lo necesitaba. Además, le dio su beneplácito para marcharse a Alemania a trabajar.

Gaffur entonces se despidió de todos y partió rumbo a Estambul. Allí comenzó a seguir los pasos que le habían indicado y se entrevistó con un hombre que le aseguró un gran futuro por delante en Alemania, sin embargo, para que eso sucediera debía pagar una buena suma de dinero.

Mientras se entrevistaba con el hombre, éste no paraba de sonreír, no parecía muy de fiar, pero Gaffur se codeaba diciendo que a él nunca le robaban… Y es que no se puede presumir cuando no se sabe… ¡Se la estaban clavando por detrás!

Una vez Gaffur había pagado todo, le indicaron una dirección a la que ir y a un hombre a quien buscar… Cuando Gaffur llegó al sitio, no dio crédito de lo que se encontró. Unos obreros le sacaron de su engaño y le contaron que había sido víctima de un timo; el hombre al que tenía que buscar no existía, era una identidad falsa. Y no era al primero al que timaban. No existía la oportunidad de trabajo en Alemania, todo era falso.

El pobre Gaffur no se lo podía creer. Había abandonado Çukurova y encima le habían engañado… Además, le habían robado todo el dinero, ¿qué iba a hacer ahora?

¿Cómo iba a contárselo a Saniye? ¿Cómo iba a mirar al señor Demir a los ojos?

