Gaffur cae en la trampa de Hatip

Hünkar le ha puesto una misión muy importante a Gaffur: Debe ir con tres hombres a casa de un amigo que le debe dinero. Es una suma muy grande, así que por eso la dice que vaya acompañado, para que nadie le robe por el camino. Ese dinero es importantísimo para sanar las cuentas de la empresa de la familia.

Pero Gaffur hará las cosas a su manera y se marcha solo en la camioneta. Por el camino se encuentra con Hatip, quien le invita a una barbacoa en medio del campo. El capataz acepta, y come y bebe sin límites. Más tarde sigue su camino hasta recoger el dinero de Hünkar.

Al volver a la mansión, Gaffur se encuentra mal. Ha bebido mucho y se baja del coche para tomar aire. En ese momento unos hombres le asaltan y le roban el dinero de Hünkar.

Gaffur entra en pánico ¿Qué va a hacer ahora? No duda en correr hasta Hatip, quien le hará un préstamo. Si Gaffur no vuelve con el dinero tendrá un grave problema. Lo que no sabe es que todo estaba planeado por Hatip y ha sido él la persona que le ha quitado el dinero.