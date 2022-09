Fikret, muy triste, tras recibir la noticia de que han encontrado el cuerpo sin vida de Ümit

Han pasado diez días desde que Ümit perdió la vida, y Demir sigue desaparecido.

Lo cierto es que, debido a una acalorado encuentro con Züleyha, la pistola que ésta tenía se disparó impactándole directamente a Ümit. ¡La doctora cayó desplomada al suelo! Quizá si alguien hubiese intentado salvarla, habría sobrevivido, pero no fue así...

Los Gümüşoğlu recogieron su cuerpo y reflexionaron sobre qué hacer con él. Llegaron a la conclusión de que querían utilizarlo contra Demir y Züleyha, pero a su debido tiempo. Por lo que hicieron parecer que la muerte de Ümit había sido un accidente de coche, pero llegado el momento sacarían el arma de Züleyha y alertarían de que murió por una bala, no con el coche.

Así podría acercarse Hakan a Züleyha, para encontrar a Demir, debía ganarse su confianza. ¡No le beneficiaba que ésta fuera a la cárcel!

Ahora, pasados los diez días, la policía ha encontrado el coche de Ümit con el cadáver de la joven. Debido al aparatoso accidente y a la descomposición sufrida en estos días, el cuerpo está irreconocible. Fikret ha recibido la noticia muy triste, al final, fue él quien trajo a la doctora a Çukurova.

La policía cree que la causa de la muerte de la joven fue el supuesto accidente con el coche, y Fikret se ha entristecido mucho al oírlo.

Los Gümüşoğlu saben que no es así, y por ello Abdülkadir está deseoso de sacar la pistola e incriminar a Züleyha... Pero Hakan le ha vuelto a repetir que aún no, deben sacarla cuando llegue el momento. Hakan quiere ser paciente con su llegada a Çukurova, y por ello aun no ha hecho ningún movimiento respecto a la compañía Yaman tampoco; "Cuando llegue el momento iré a por ellos sin piedad", ha sentenciado. ¿Qué pasará?