Fikret se enfrenta a Mehmet ante la desesperación de Züleyha

Mehmet ha llegado a Çukurova con un objetivo muy concreto: vengarse de Demir. Y, puesto que él no está, ha tenido que cambiar sus planes, que pasan por robar el corazón de Züleyha. ¡Quiere acercarse a ella todo lo que pueda!

Para ello, el joven está haciendo todo lo que puede por ayudar a la mujer de Demir y ganarse su confianza. Por ejemplo, cambió de lugar el cuerpo de Ümit para que su muerte pareciese un accidente y no inculpasen a Züleyha… ¡Aunque eso ella no lo sabe!

Poco a poco, el acercamiento entre ellos es más obvio, aunque hay alguien a quien no le gusta nada: Fikret. El sobrino de Fekeli no se fía nada de él y está intentando proteger a Züleyha. Ya se ha enfrentado a Mehmet un par de veces, aunque Lütfiye le ha dejado claro que ese no es un asunto en el que él deba meterse.

Sin embargo, y a pesar de las advertencias de su tía, Fikret no soporta que Mehmet se haya acercado tanto a la joven en tan poco tiempo. Y va a intentar por encima de todo evitar que eso se convierta en algo más.

Mehmet y Züleyha estaban en uno de los terrenos de los Yaman… ¡Se ve que hay mucha química entre ellos! Los jóvenes estaban pasando un buen rato cuando ha llegado Fikret. “¿Qué hacéis Züleyha? ¿Es una reunión?”, le ha preguntado.

Al sentir tanta tensión en el sobrino de Fekeli, Mehmet ha pensado que lo mejor era irse de allí, pero Züleyha lo ha impedido. Él es su invitado y no han acabado con la visita.

“Me sorprende que haya tanta familiaridad entre vosotros”, le ha dicho Fikret. Züleyha está muy confusa y no entiende por qué el joven no está siendo directo con ella.

Mehmet se ha metido también en la conversación. Quiere saber qué problema tiene el joven con él y Fikret no ha dudado en enfrentarse a él. Está seguro de que las inversiones que ha hecho son una tapadera. ¡Le ha confesado que no se fía nada de él!

Fikret incluso iba a pegarle a Mehmet, pero Züleyha ha podido evitarlo. “¡Basta! ¡Ya tengo demasiados problemas con los que lidiar!”, ha dicho la joven totalmente desesperada. Está cansada de tantos enfrentamientos y ha explotado... ¿Por qué está tan interesado en ella Fikret? ¿Qué problema tiene con Mehmet?