Fikret deja sin palabras a Müjgan: “Volverás a enamorarte y se enamorarán de ti”

Tras la caída de Kerem Ali y ver que todo está bien, Müjgan sale del hospital cuando se encuentra con Fikret. El joven convence a la doctora para pasar el día lejos de allí, en el campo o en el mar, dónde ella prefiera.

Aunque el tiempo no les acompaña, Müjgan y Demir se quedan en el coche viendo el mar. Entre los dos hay una conexión especial y ahora que Müjgan se va a divorciar de Yilmaz, Fikret acorta distancia con la doctora.

Lo cierto es que Fikret no duda en animarla: “Pasar por un divorcio es algo que siempre nos va a dañar, pero todo va a salir bien, ya lo verás”, señala. Müjgan se ríe y agradece todo lo que Fikret hace por ella: “Creo que he desperdiciado mi vida por Yilmaz”, afirma.

Fikret dice que no sea derrotista: “Mira eres una gran doctora, eres tan buena que eres la jefa. Tienes un hijo maravilloso, todavía eres muy joven y volverás a enamorarte de alguien”, señala. Müjgan se queda sin palabras: “¿Es lo que piensas de mí?”.

El joven no tiene dudas: “Vas a enamorarte y se enamorarán de ti”. Müjgan asegura que ese momento lo veo muy lejano pero Fikret no se corta con su respuesta: “Puede que no sea tan distante”.

En ese momento los dos se quedan en silencio. Sus miradas se intercambian y la tensión se palpa en el ambiente. Están tan cerca que pueden oírse respirar. Müjgan decide salir del coche y tomar el aire.

¿Surgirá algo más que una amistad entre Fikret y Müjgan?