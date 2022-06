Fekeli respalda a Müjgan: "No pienso permitir que nadie te culpe por los actos de tu tía"

Müjgan está pasando uno de los peores momentos de su vida. Con todo lo relacionado con la muerte de su tía y el entierro en Estambul, la joven está pasando un duro momento.

Tiene mucho miedo, porque ahora todo el mundo se ha enterado de los crímenes de su tía y de que su padre era un doctor corrupto. Cree que nadie le mirará con los mismos ojos, y que, todo el mundo hablará mal de ella.

Pero Fekeli ha estado ahí para apoyarla y reconfortarla: "Tú no has hecho nada malo, no tienes que avergonzarte de nada". Sin embargo, la joven cree que todo el mundo le va a rechazar: "Van a querer hacerme pagar por mi tía". Pero Fekeli le ha rebatido: "No tienes que pagar por un delito que no has cometido", además, el hombre la ha animado a sobreponerse, y quiere que se mentalice de que todo el mundo tiene que pensar que solo es "la nuera de Ali Rahmet Fekeli".

Estas palabras tan tiernas y cariñosas, propias de un padre, han reconfortado mucho a Müjgan, que se ha sentido mucho mejor. Fekeli le ha expresado que mientras viva, siempre cuidará de ella.

