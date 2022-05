Fekeli le pide explicaciones a Fikret sobre su relación con Müjgan: “¿Es amor o es una aventura?”

Fekeli se ha enterado repentinamente de lo que ocurre entre su sobrino y Müjgan, y es que ambos mantienen en secreto una relación.

El hombre, que subía las escaleras del rancho, se encontró a Fikret y Müjgan en plano beso. ¡Los jóvenes estaban muy acaramelados! Fekeli no se había olido nada hasta el momento, y la noticia le cayó como un jarro de agua fría.

Por ello, ha decidido ahora hablar con su sobrino Fikret, quiere pedirle explicaciones y saber todos los detalles de su historia secreta con Müjgan. Fikret le ha contado que nunca pretendieron manchar la memoria de Yilmaz, y que todo ocurrió mucho después de su muerte, ya que ninguno le haría nada malo a Yilmaz nunca. "Éramos amigos y el sentimiento cambió", se ha justificado Fikret.

Fekeli se ha fiado de lo que le decía su sobrino y le ha preguntado sobre sus sentimientos hacia Müjgan. Fikret no ha sabido qué responder y le ha dicho: "No he tenido tiempo de pensar en eso". Fekeli ha notado que el joven tiene muchas dudas aun sobre su relación con Müjgan.

¿Hacia dónde va esto entonces?

