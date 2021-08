¡Demir sabía el plan de fuga de Züleyha!

Hünkar ha vuelto del hospital y no entiende porqué su nieto no está en la casa. La señora quiere explicaciones y Demir ha tenido que contarle todo lo que sucedió mientras ella no estaba.

Züleyha parecía tenerlo todo planeado, pero lo que ella no sabía es que Demir estaba tras sus intenciones. Cuando se coló en su despacho para robarle la pistola, Demir estaba despierto, por lo que estuvo al tanto de todo lo ocurrido.

Hünkar no puede creer que Züleyha fuera capaz de escaparse de la casa y llevarse al bebé y termina por perder la poca confianza que tenía en la joven.

¡No te pierdas todo lo que le ha contado Demir a su madre!