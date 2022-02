Demir confiesa que no ha matado a Züleyha: “No he podido”

Sabahattin no se ha marchado de la mansión. Está muy preocupado por el paradero de Züleyha y no piensa irse hasta que no encuentre a la joven.

El médico habla con Hünkar: “¿Züleyha está con vida? ¿Dónde está?”, pregunta. Hünkar reconoce que no sabe nada de ella.

En ese momento aparece Demir y confiesa que no la ha matado: “Solo la dejé inconsciente”, admite. Demir no ha sido capaz de matarla y les advierte que no quiere que nadie pronuncie su nombre: “Para nosotras está muerta, la hemos enterrado”, avisa.

Hünkar quiere ir a buscarla, pero Demir se lo impide.

¿Será capaz de vivir lejos de Züleyha?