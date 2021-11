El consejo de Behice a Müjgan: “La gente tiene celos de las parejas felices”

Behice acude al hospital a ver a Müjgan. Su tía le cuenta que le agrada Yilmaz, pero que no entiende que tenga que ir apuntando con un arma en mitad de la calle. Behice ha visto el enfrentamiento entre Demir y Yilmaz y se lo cuenta a Müjgan.

La doctora intenta excusar a su marido con el tema de Çengaver pero su tía aprovecha para contarle lo que ha escuchado por las calles de Adana: “Esta mañana fui a una tienda porque estaba buscando telas y llegaron dos mujeres. Estaban hablando de Yilmaz, de que su exnovia era Züleyha, la esposa de Demir Yaman”.

Müjgan la dice que es verdad, pero su tía no se refiere a eso: “Una de las mujeres dijo que esa llama no se extinguiría jamás, ya que los dos están derramando sangre por ella y que por eso la suegra de Züleyha no deja que salga de casa”.

Behice dice que es mucha casualidad que escuche eso y que justo se encuentre a Yilmaz y Demir enfrentados: “Me fio de Yilmaz pero ten cuidado, la gente tiene envidia de las parejas felices”.

Sin duda, la tía está empezando a ponerse al día de todo lo que sucede en Adana.

