Çolak, condenado a cadena perpetua sin revisión… ¡Por un asesinato que no cometió!

Çolak entró en prisión después de que la policía encontrara un arma en su habitación y que correspondía con el cadáver de un hombre enterrado en el bosque. ¡Fue Vahap el que lo manipuló todo para incriminarle!

Çolak ha defendido su inocencia desde el primer momento, no obstante, sí que ha cometido otros muchos crímenes. Él iba en el coche que atropelló a Gülten y Saniye, y aunque su hijo era el que conducía… ¡Nunca dijo la verdad sobre lo sucedido! Además, ha intentado atentar con la vida de Züleyha y Lütfiye en varias ocasiones…

Ahora, se ha llevado a cabo su juicio y ha sido condenado culpable: tendrá que cumplir cadena perpetua no revisable. ¡Eso significa que pasará el resto de su vida en la cárcel! Y siendo tan mayor… ¡Puede que no salga de allí! Çolak no se lo podía creer, estaba condenado de por vida…