La carta de despida de Müjgan a Yilmaz: “No volveré a cometer más errores”

Müjgan ha pedido a Behice que se lleve a Kerem Ali a casa de Yilmaz. La joven convence a su tía de que quizá ese gesto ablande el corazón de su esposo y logre así su perdón. A Behice le parece una estupenda idea sin imaginar los verdaderos planes de su sobrina.

La doctora se despide de Kerem Ali con lágrimas en los ojos. Behice se marcha con el pequeño a casa de Yilmaz sin saber que Müjgan ha tomado una decisión que cambiará el rumbo de las cosas.

Müjgan escribe una carta de despedida a Yilmaz: “Te quiero más de lo que te puedes imaginar. Te amo tanto que he perdido mi dignidad y mi orgullo”, empieza escribiendo en la carta.

“El amor no solo te ciega los ojos, también te hace perder la cabeza, la razón y la cordura. Me he quedado ciega Yilmaz, mi amor por ti me ha cegado tanto que no puedo ver la verdad. Pero esto acaba aquí. No volveré a herir a nadie, ni a cometer más errores”.

Müjgan está a un paso de cometer otro error. No hay nadie en la hacienda, ¿Quién salvará a la doctora de está decisión?

