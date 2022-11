La bonita declaración de amor de Mehmet: "Te quiero Züleyha"

Züleyha y Mehmet están viviendo un momento muy dulce. La joven ya se ha lanzado a dejarse llevar con el que hasta ahora era su socio... ¡Y el amor ha llegado a sus vidas! Ambos están muy felices y pasan mucho tiempo juntos, salen a cenar, dan paseos, dirigen la empresa... ¡Toda una pareja!

En los últimos días hemos visto como Züleyha se ha lanzado a sus brazos, y parece que está muy feliz. Hasta les hemos visto dándose un apasionado beso... ¡Madre mía!

Tras alguna pelea sobre todo por Fikret, ahora están mejor que nunca y Mehmet lo sabe. Por ello, ha llamado a la joven para despedirse de ella antes de dormir, y su conversación no ha podido ser más romántica. El joven le ha dicho que la amaba, y que no sabía si podría esperar hasta el día siguiente para verla. "Quizá mañana me desmayo en el trabajo cuando te vea", le ha dicho. ¡A Züleyha le han encantado sus bonitas palabras! Ambos se han reído. Su complicidad es real... Parece que están muy bien juntos.

Es cierto que también ha ayudado el tema de la pedida de mano entre Betül y Fikret, Mehmet espera que así el cuñado de Züleyha les deje en paz y puedan vivir tranquilos. ¿Lo conseguirá? ¡Dale al play y no te pierdas este romántico momento!