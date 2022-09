Betül le ofrece a Ümit su casa para quedarse… ¡Y ella acepta!

Ümit ha puesto a Züleyha y a Demir contra las cuerdas. La joven les ha exigido quedarse a vivir en la mansión Yaman si no quieren que vaya a la policía y les cuente que Sevda está muerta. Además, acusará a Demir de haberla matado.

Tras todo lo que ha pasado en los últimos días y después de cómo trató Demir en público a Sevda, cuando la echó de la mansión… ¿A quién creerá la policía? ¿A su hija o a Demir? Es el chantaje perfecto.

Züleyha no se ha creído todo lo que les estaba pasando… Ümit es una pesadilla que ha llegado a sus vidas para torturarles. Los problemas se amontonan y la joven está muy frustrada. Se acaba de enterar de la muerte de Sevda y ahora tiene que gestionar la llegada de Ümit, ¿cómo lo harán?

El matrimonio ha redactado un escrito en el que ambos prometen reconocer al futuro hijo de Ümit como un Yaman. Tienen la esperanza de que así, la doctora les deje en paz y se marche. Pero no es el caso: Ümit sigue empeñada en vivir en la mansión. Pero la pareja no va a ceder, no quieren que viva junto a ellos. “Mi hijo va a nacer en esta casa, porque su apellido también es Yaman”, ha determinado la doctora. Demir ha amenazado entonces con romper el escrito, pero Betül ha intervenido: “Puedes quedarte en mi casa hasta que nazca”.

Todos se han quedado pálidos, pero finalmente Züleyha ha considerado que era buena idea que se quedara con Sermin y Betül. Así al menos podrían controlar sus movimientos. Pero ¿sabe Züleyha que está reuniendo a las personas que quieren acabar con ellos? ¿Se unirán Betül y Ümit?

¡Dale al play y revive este momentazo de tensión!