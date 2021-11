La amenaza más dura de Yilmaz: “Tus hijos serán míos, tu vida será mía Demir Yaman”

Demir y Yilmaz han sido detenidos. Demir Yaman por el asesinato de Çengaver y Yilmaz por disparar por accidente a Fekeli. Ambos han coincidido en prisión y han tenido un duro enfrentamiento que ha provocado una revuelta entre los presos.

Tras la pelea, ambos son castigados en distintas celdas de aislamiento. Los jóvenes aprovechan esta oportunidad para hablar, amenazarse y confesarse cosas que nunca se habían dicho antes.

Yilmaz le cuenta a Demir que lo sabe todo: “Recibí la carta que Züleyha me escribió. No creí en ella y eso es lo que no puedo soportar”, confiesa. Demir le recuerda que ahora es un hombre casado y que es el momento de cerrar ese libro.

Pero Yilmaz no va a rendirse y le hace saber a Demir que pagará todo el daño que le ha hecho a Züleyha: “No sé cómo pude confiarle a un hombre como tú, la obligaste a casarse”.

“Tus hijos serán míos Demir Yaman, tu vida será mía, no puedes evitar que Züleyha se venga conmigo porque no puedes hacer nada contra nuestro amor”, le avisa entre lágrimas.

¿Qué hará Züleyha cuando descubra que Yilmaz y Demir están juntos en prisión?

¡Menudo momentazo!