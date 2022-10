Abdülkadir explota contra Betül y le advierte: “Ya sabes, sé buena chica"

Desde que Mehmet decidió encubrir a Züleyha para que no la culpasen por la muerte de Ümit, Abdülkadir tiene en su poder la pistola con la que disparó. Betül se acaba de enterar, ¡y no entiende por qué no la ha usado antes!

Keskin no ha respondido a las dudas de la joven y ha cambiado de tema. Ahora ha llegado el momento de que ella actúe, aunque Betül cree que el asunto no es cosa de ella.

Sus palabras han hecho que Abdülkadir explote… “¡Fuiste tú la que dijiste que querías acabar con Züleyha!”, le ha reprochado. Keskin se ha comprometido, y espera que ella también lo haga. Así que Betül tendrá que ir a hablar con el fiscal y declarar que las sospechas sobre Züleyha son ciertas.

Si no lo hace, lo pagará. Betül ha tenido que acceder, no le ha quedado otra opción. Abdülkadir cree que la joven no tiene por qué preocuparse, ellos tienen pruebas. “Ya sabes, sé buena chica”, ha sentenciado Keskin. ¿Le hará caso?