Avance del próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Betül, dispuesta a envenenar a Çolak en la noche de bodas, ¿lo hará?

En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’ veremos como Betül, que ya está comprometida con Çolak, está decidida a matarle. La joven no le ama, sin embargo, sí quiere su fortuna. Por lo que ha tomado la determinación de envenenarle…Y además, quiere hacerlo en la noche de bodas. ¡Sermin no daba crédito a lo que le estaba diciendo su hija! ¿Se va a atrever a envenenarle? ¿La gente no sospechará? ¿Y si la descubren? ¿Qué pasará?

En el capítulo de hoy hemos visto como Züleyha le ha dejado claro a Hakan que no siente nada por él. ¡Quiere que se aleje de ella para siempre! Él le ha vendido a otro socio su parte de las acciones Yaman.

Por otro lado, Çolak le ha pedido matrimonio a Betül, y ella ha aceptado. ¡Y Sermin también! Está encantada de que su hija se case con él. ¿Se celebrará pronto la boda?

