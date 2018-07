Álex Gadea: "El desenlace del triángulo amoroso viene muy fuerte"

Álex Gadea: "A Andrés le quedan capas por mostrar y muchas cosas por hacer"

La serie ‘Tiempos de guerra’ está en plena recta final y las tramas cada vez están más interesantes. El actor Álex Gadea que interpreta a Andrés en la ficción sólo ha podido augurar que el final de temporada no va a dejar indiferente a nadie. A pesar de no poder adelantar acontecimientos, Álex se moja y habla de su personaje: “Andrés quiere mucho a Julia y a su relación le queda mucho por hacer”. No te pierdas el capítulo de esta noche, ¡a las 22:30 horas en Antena 3!