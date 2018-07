La Reina, molesta con Magdalena: “Olvídate de Larbi o tu vida será un infierno”

Capítulo 11 ‘El compromiso’

Magdalena no es capaz de sincerarse con su madre pero sí lo hace con la Reina Victoria Eugenia quién no da crédito a sus palabras, “es una locura, te quedarías sola y todo el mundo te daría la espalda”. La reina no apoya los sentimientos de Magdalena “Entra en razón y olvídate de Larbi. Tu vida se convertiría en un infierno”