Álex García, Amaia Salamanca y Silvia Alonso, sobre sus tramas: "Estamos con el corazón dividido"

HABLAN SOBRE SUS ENREDOS AMOROSOS EN LA FICCIÓN

Hablamos con Amaia Salamanca, Álex García y Silvia Alonso sobre sus personajes en 'Tiempos de guerra'. Amaia cuenta que cuando Julia se entera de que Fidel tiene novia se sorprende, aunque en realidad ella está en Melilla buscando a su prometido. Alex García confiesa que como espectador no sabría donde posicionarse. Sin embargo, para Silvia Alonso, su personaje no es 'la otra'. Álex solo puede confesar que Fidel Calderón no puede evitar sentirse atraído por Julia.