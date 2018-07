Fidel se declara a Julia: "No puedo parar de pensar en ti"

CAPÍTULO 6 'La reina enfermera'

Julia no se ha separado de Andrés desde que, por fin, se han reencontrado. Fidel no es capaz de fijar una fecha de boda con Susana porque no deja de pensar en Julia. Cuando el médico se encuentra a solas con la enfermera, le declara su amor y le pregunta si es correspondido. Miércoles a las 22:30 horas, nuevo capítulo de 'Tiempos de guerra' en Antena 3.