“Es una tontería que estemos distanciados”: Begoña y Andrés hacen las paces y empiezan de cero

Andrés no ha empezado con buen pie con Begoña. A pesar de que parecía que podía confiar con ella y contarle sus inquietudes, su relación con Jesús hace que estén peleándose constantemente.

“Todos los De la Reina sois igual de orgullosos”, ha asegurado Begoña, que no soporta ven cómo se critican entre ellos. Aunque Andrés ha demostrado ser distinto a lo que ella pensaba, Begoña no está dispuesta a entrar en el juego de los hermanos: “Quizás no sea yo la persona con la que puedas desahogarte”.

La enfermera, cansada de la constante lucha de egos de los De la Reina, ha decidido hacer las paces con Andrés y empezar de nuevo con mejor pie. “Es una tontería que estemos distanciados”, ha asegurado, dispuesta a tener una relación cordial con él.

Con la excusa de la rehabilitación de su pierna, Begoña le ha ofrecido ayuda a Andrés para firmar la tregua. A cambio de seguir estrictamente sus indicaciones, el joven podrá pasar más tiempo con la enfermera y conocerse mejor. ¿Cómo se lo tomará Jesús? ¿Reaccionará mal al acercamiento entre su hermano y su mujer?