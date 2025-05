Teo se niega a dejar su casa y marcharse a Toledo con Gema y Joaquín: “No me quiero ir de aquí”

Cuando parecía que Gema y Joaquín habían encontrado la respuesta a su ilusión de ser padres adoptando a un hijo, un nuevo reto se ha presentado. Teo, ahijado de Gema que ha quedado huérfano de madre y padre, ha rechazado la idea de irse a vivir con ellos en Toledo.

“No me quiero ir de aquí, esta es mi casa”. El niño entonces sugirió quedarse en Benavente con Marcial, su padrino y primo de Gema, pero Joaquín ha dejado claro que no es buena idea. “Está muy malito, no puede encargarse de un niño”.

Teo no estuvo satisfecho con esa respuesta, incluso se quedó visiblemente enfadado. “No soy ningún niño, puedo cuidar de él”. ¿Qué va a pasar?, ¿se marchará com ellos o se quedará em Benavente?