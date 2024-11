Joaquín y Miriam acaban reconociendo que no se arrepienten de lo que pasó entre ellos: “Me muero por volverte a besar”

Al final ha pasado lo que parecía inevitable. Tras intentar evitarlo y darse cuenta ambos que estaban empezando a sentir algo el uno por el otro, Joaquín y Miriam se han besado apasionadamente.

Al día siguiente, ambos vuelven a verse en el trabajo. Al principio intentan hacer cómo si nada hubiese pasado entre ellos, pero la situación es tan incómoda que acaban hablando sobre ello.

Joaquín le confiesa que ha estado toda la noche pensado en lo que pasó ayer y le pide disculpas por lo ocurrido. Él está casado y además es su jefe y no tuvo un buen comportamiento.

“No volverá a pasar”, insiste Joaquín a su secretaria mientras Miriam le dice que acepta sus disculpas y le da la razón en todo.

Ambos intentan distanciarse, pero Joaquín vuelve y le dice la verdad. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan vivo : “No pasó nada que no quisiera que pasara”, le dice él y Miriam le responde que no puede dejar de pensar en eso y que tampoco se arrepiente de nada.

Joaquín va más allá y le dice que se muere de ganas de volver a besarla a lo que Miriam le responde que ella siente lo mismo. Entonces entra Marta… ¡y les interrumpe! ¡Menudo momento!¿Qué pasará ahora?,