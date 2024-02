Fin de la huelga: Andrés de la Reina se pone al mando de las reformas de la fábrica

Jesús se ha enfrentado a los trabajadores de la fábrica de perfumes, que desde hace días están en huelga por el derrumbe. Aunque piden reformas en las partes afectadas por el accidente, el hijo de Damián no está dispuesto a asumir ese gasto.

“Perfumerías de la Reina, sin sus trabajadores, no tiene sentido”, ha advertido el joven, intentando frenar sus intenciones. Aunque Marta también les ha asegurado que no corren peligro y que no habrá penalizaciones, los empleados no se han dado por satisfechos.

Para sorpresa de sus hermanos, Andrés ha aparecido dispuesto a solventar los problemas de los trabajadores. “Empezarán mañana mismo”, ha asegurado, tomando el mando de las obras que reclaman los empleados de la fábrica. Aunque parece que el asunto de la huelga está solucionado, ¿habrá problemas por la lucha de poder entre los hermanos?