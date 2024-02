Damián, debatiéndose entre la vida y la muerte… ¿Podrá la doctora Luz salvarle?

La vida de Damián está en juego y el hombre podría no salir de esta. Tras escuchar el diagnóstico de la doctora Luz, las dudas han asaltado a Begoña, que cree que podría tener razón.

A pesar de que nadie tomó en serio su opinión, Begoña ha decidido llamar a la doctora para que intente salvar a su suegro. Sin apenas pulso y con los pies con un edema, Damián podría estar sufriendo un taponamiento cardíaco.

Luz se ha presentado en casa de los de la Reina y, aunque no ha sido bien recibida, Begoña ha salido en su defensa. La joven no está dispuesta a dejar morir a Damián solo por no querer escuchar a una mujer.

Tras el derrumbe, Damián se debate entre la vida y la muerte y Luz podría tener la clave para salvarle. ¿Lo conseguirá?