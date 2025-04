Marta trata de consolar a Darío, que sigue hundido por su ruptura con Pelayo

Marta ha intentado consolar a Darío tras su ruptura con Pelayo: es Olivares quien tiene miedo y se ha abrumado por la intensidad de su pareja.

Aunque está muy disgustado, Pelayo cree que es lo mejor que dejen de verse, tiene mucho miedo de que se descubra su secreto.

Darío va a marcharse a Málaga y ha ido a la tienda para despedirse de Fina, pero también de la joven De la Reina.

Marta ha tenido una conversación con Darío y ha intentado calmarle: “El problema es el propio Pelayo”. Cree que, si Pelayo no se mira con más cariño, no va a perder ese miedo. No es algo que Darío pueda solucionar.

Él, muy enfadado, ha reprochado: “Yo lo arriesgaría todo por Pelayo”. Pero el problema es que el empresario no lo haría a la inversa.

Darío le ha preguntado a Marta si ella estaría dispuesta de arriesgarlo todo por Fina, sin saber, que su mujer, estaba escuchando detrás de la estantería, y ha dicho que sí. ¡Ella lo arriesgaría todo por Fina!